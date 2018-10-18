رئيس البرلمان الأوروبي يعرض تسوية على الدول التي ترفض استقبال مهاجرين

قال رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، الخميس، إنه بإمكان البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ترفض استقبال مهاجرين أن تدفع للتكتل من أجل مشاريع التطوير والهجرة في أفريقيا، في إشارة إلى تسويات قد تنهي النزاعات القائمة.
وكانت مسألة الهجرة قد قسّمت ما بين الدول الغربية والجنوبية في الاتحاد الأوربي، لا سيما بعد دخول أكثر من مليون مهاجر ولاجئ إلى التكتل عام 2015، قادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال أنطونيو تاجاني، الخميس، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع لقادة الاتحاد في العاصمة بروكسل: "لا إعادة توطين، إذا ينبغي دفع مال أكثر لأفريقيا".
وأضاف تاجاني: "يتوجب أن تكون هذه تسوية جيدة، فمن الأفضل التوصل الى اتفاق يتضمن تسوية على ألا يكون هناك اتفاق".
أقل من 100 ألف مهاجر
ويبلغ عدد القادمين من منطقة البحر الأبيض المتوسط، من المهاجرين واللاجئين، أقل من 100 ألف شخص حتى الآن هذا العام، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، وهو رقم بعيد كل البعد عن تدفق عام 2015، الذي أغرق التكتل في مسائل الأمن والخدمات العامة.
ومنذ ذلك الحين، قام الاتحاد الأوروبي بتشديد المراقبة على حدوده الخارجية، وأصبح أكثر تقييدا فيما يتعلق بمنح اللجوء، كما أبرم صفقات مع دول من تركيا إلى ليبيا، للحفاظ على غطاء للمهاجرين الذين يغادرون أراضيهم عن طريق البحر إلى شواطئ الاتحاد.
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قمع مهربي البشر
وتضمن بيان أعقب اجتماع القادة الـ 28، أنهم بصدد زيادة عمليات الإعادة والترحيل لمن يصلون إلى أوروبا دون أن يكونوا مؤهلين للحصول على اللجوء.
كما قال البيان إلى التكتل سيسعى إلى بناء "شراكة أوسع" مع دول على طول مسارات الهجرة، خاصة في شمال إفريقيا، بما في ذلك التركيز قمع مهربي البشر.