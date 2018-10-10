تركيا تكشف صور وأسماء 15 سعودياً مشتبهين في قضية اختفاء خاشقجي

نشرت صحف ووسائل إعلام تركية صباح الأربعاء صور وأسماء 15 سعودياً قالت إن السلطات التركية تشتبه بأن لهم علاقة بلغز اختفاء الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي (59 عاماً) في قنصلية بلاده بعد ظهر يوم 2 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

وقالت وسائل الإعلام التركية إن المحققين يعتقدون أن المشتبه بهم متورطون في "تعذيب" خاشقجي و"قتله" بعد "اختطافه" في مبنى القنصلية.

السلطات التركية التي من المقرر أن تعقد مؤتمراً صحفياً خاصاً للكشف عن التفصيلات الواردة في هذه القضية؛ قالت إنها أعدّت لائحة اتهام بحق 7 يشتبه بعلاقتهم باختفاء خاشقجي، وعيّنت نائب مدعٍ عام ومدعياً عاماً جمهورياً، لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في القنصلية السعودية في إسطنبول، بعد سماح الرياض بتفتيشها.

وبحسبت صحيفة "صباح" التي نسبت تحقيقاتها إلى الاستخبارات التركية، فإن المسؤولين السعوديين منحوا الموظفين المحليين الأتراك في القنصلية إجازة عن العمل يوم اختفاء خاشقجي.

ولم تقدم الصحف مزيداً من المعلومات بشأن ما فعله السعوديون الـ15 في اسطنبول، لكن نشر البيانات دعم احتمالات قرب صدور رواية رسمية منتظرة من السلطات التركية حول اختفاء خاشقجي ومصيره.

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ووفق ما نشرته جريدة "الصباح" التركية، في نسختها الورقية ليوم الأربعاء، فإن السعوديين الـ 15 المنشورة أسماؤهم هم:

مشعل سعد البستاني

صلاح محمد الطبيقي

نايف حسن العريفي

محمد سعد الزهراني

منصور عثمان أباحسين

خالد عايض الطيبي

عبد العزيز محمد الحساوي

وليد عبد الله الشهري

تركي مشرف الشهري

ثائر غالب الحربي

ماهر عبد العزيز مترب

فهد شبيب البلوي

بدر لافي العتيبي

مصطفى محمد المدني

سيف سعد القحطاني

ومن بين الأسماء المنشورة عدة مسؤولين سعوديين، منهم خبراء تشريح وضباط استخبارات وبحث جنائي، وفق المصادر التركية ذاتها.

التفصيلات

جاء في تفصيلات الوقائع التي نشرتها صحيفة "صباح" حول وصول 15 مسؤولاً سعودياً إلى إسطنبول في الـ2 من تشرين أول (أكتوبر) على متن طائرتين خاصتين:

الطائرة الأولى التي تحمل رمز (HZ-SK 2) هبطت في الساعة الثالثة صباحاً وعلى متنها 9 ركاب، وذهب ركابها إلى فندق قريب من القنصلية وحجزوا حتى 5 تشرين أول (أكتوبر)، ثم توجهوا على الفور إلى مقر القنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي داخلها، قبل أن يغادروا إلى دبي ومنها إلى الرياض.

الطائرة الثانية التي تحمل رمز (HZ-SK 1)، هبطت بإسطنبول في الساعة الخامسة مساءً وعلى متنها 6 ركاب، قبل أن تقلع بعد ساعة تقريباً إلى مصر.

سيارتان أقلتا سبعة سعوديين دخلوا القنصلية قبل وصول خاشقجي بنصف ساعة وغادروها الساعة الثانية عصراً تقريباً، و"هؤلاء الأشخاص قدموا إلى تركيا ومكثوا فيها مدة تتراوح بين ساعتين و5 ساعات قبل أن يغادروا تركيا".

واختفى خاشقجي (59 عاماً)، يوم الثلاثاء 2 تشرين أول (أكتوبر)، بعدما دخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول لكنه لم يخرج منها، في حين نفت القنصلية احتجازه لديها وقالت إنه خرج، دون أن تقدم أي دليل على خروجه.