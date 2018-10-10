عاجل

عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

منشور لتايلور سويفت على أنستغرام قد يؤثر على الانتخابات الأمريكية

تقرأ الآن:

منشور لتايلور سويفت على أنستغرام قد يؤثر على الانتخابات الأمريكية

منشور لتايلور سويفت على أنستغرام قد يؤثر على الانتخابات الأمريكية
@ Copyright :
(Reuters)
حجم النص Aa Aa

ذكر موقع فوت دوت أورغ الالكتروني أن قرار المغنية الأمريكية تايلور سويفت الخوض في غمار السياسات الانتخابية والذي كشفت عنه لأول مرة يوم الأحد أدى إلى زيادة في تسجيل الناخبين عبر الإنترنت وخاصة بين الشباب.

وذكر الموقع غير الهادف للربح والذي يساعد الناخبين في التسجيل عبر الإنترنت أن أكثر من 250 ألف ناخب جديد قاموا بالتسجيل منذ بث سويفت رسالة على موقع إنستجرام تساند فيها مرشحين ديمقراطيين في ولاية تنيسي وحثها الناخبين على التسجيل.

وبالمقارنة بهذا العدد، فقد سجل الموقع 57 ألف ناخب جديد إجمالا في أغسطس آب الماضي و190 ألفا في سبتمبر / أيلول. وكان أكثر من 60 بالمئة من المسجلين منذ يوم الأحد من شباب الناخبين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 عاما، وهي زيادة رجح الموقع أن منشور سويفت هو الدافع وراءها.

Voir cette publication sur Instagram

I’m writing this post about the upcoming midterm elections on November 6th, in which I’ll be voting in the state of Tennessee. In the past I’ve been reluctant to publicly voice my political opinions, but due to several events in my life and in the world in the past two years, I feel very differently about that now. I always have and always will cast my vote based on which candidate will protect and fight for the human rights I believe we all deserve in this country. I believe in the fight for LGBTQ rights, and that any form of discrimination based on sexual orientation or gender is WRONG. I believe that the systemic racism we still see in this country towards people of color is terrifying, sickening and prevalent. I cannot vote for someone who will not be willing to fight for dignity for ALL Americans, no matter their skin color, gender or who they love. Running for Senate in the state of Tennessee is a woman named Marsha Blackburn. As much as I have in the past and would like to continue voting for women in office, I cannot support Marsha Blackburn. Her voting record in Congress appalls and terrifies me. She voted against equal pay for women. She voted against the Reauthorization of the Violence Against Women Act, which attempts to protect women from domestic violence, stalking, and date rape. She believes businesses have a right to refuse service to gay couples. She also believes they should not have the right to marry. These are not MY Tennessee values. I will be voting for Phil Bredesen for Senate and Jim Cooper for House of Representatives. Please, please educate yourself on the candidates running in your state and vote based on who most closely represents your values. For a lot of us, we may never find a candidate or party with whom we agree 100% on every issue, but we have to vote anyway. So many intelligent, thoughtful, self-possessed people have turned 18 in the past two years and now have the right and privilege to make their vote count. But first you need to register, which is quick and easy to do. October 9th is the LAST DAY to register to vote in the state of TN. Go to vote.org and you can find all the info. Happy Voting! ???

Une publication partagée par Taylor Swift (@taylorswift) le

وقالت سويفت في منشورها بأنها ستشارك في الانتخابات التي ستجرى في اليوم السادس من الشهر القادم، وأنها ستعبر عن آرائها السياسية، وستختار المرشح الذي يدافع عن حقوق الإنسان.

نيويورك تايمز تنشر مقترحات شركة استخبارات إسرائيلية لحملة ترامب الانتخابية

لا معلومات لدى واشنطن عن اختفاء خاشقجي وترامب يعد بالتواصل مع السعودية

استقالة سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ونتنياهو يشكرها لأنها حاربت النفاق في المنظمة الأممية

وقال رافين بروكس الرئيس التنفيذي للعمليات في الموقع "هذا أمر (تسجيل الناخبين) لا يصدق تماما ويفوق التوقعات".

وأقر الموقع بأنه لم يكن من الممكن قياس التأثير المباشرة لخطوة سويفت، لكن بروكس قال إن الزيادة في الناخبين الشبان تتماشى مع القاعدة الجماهيرية لسويفت التي يغلب عليها الشباب.

وأوصى منشور سويفت على إنستجرام الناس بزيارة موقع فوت دوت أورغ.

وتؤكد شعبية سويفت الكبيرة، إذ لها 112 مليون متابع على إنستغرام و84 مليونا على تويتر، على الطريقة التي يمكن من خلالها أن يستغل المشاهير وجودهم على الانترنت بإرسال رسائل فورية لملايين المعجبين.