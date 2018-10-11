قالت مصادر بالشرطة إنه تم العثور على جثث ثلاث سيدات مجهولي الهوية يوم الأربعاء على الجانب اليوناني من الحدود النهرية بين تركيا واليونان وهي منطقة تشتهر بالهجرة غير الشرعية. وعبرت المصادر عن اعتقادها بأن السيدات لقين حتفهن قتلا.
العثور على جثث ثلاث سيدات قرب الحدود النهرية بين اليونان وتركيا
العثور على جثث ثلاث سيدات قرب الحدود النهرية بين اليونان وتركيا
وعثر أحد المارة على الجثث ملقاة في حقل وبين كل واحدة والأخرى مسافة قصيرة قرب طريق للمهاجرين من تركيا عبر حدود نهر إيفروس إلى شمال شرق اليونان. ولم يعرف بعد إن كانت السيدات مهاجرات.
وقالت الشرطة إنها مرتابة في الأمر. وقالت وكالة أنباء أثينا شبه الرسمية إن السيدات الثلاث تعرضن للطعن.
وذكر مسؤول بالشرطة لرويترز "عثر عليهن على مسافة 50 مترا من النهر".
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وقالت وكالة أنباء أثينا إن اثنتين من الضحايا يعتقد بأنهن بين 15 و18 عاما وإن من المحتمل وجود صلة قرابة بينهما.
وتمتد منطقة حدود إيفروس عبر ممر قديم لتهريب البشر استعاد نشاطه بعد أن قام الاتحاد الأوروبي والسلطات التركية عام 2016 بإغلاق الممرات المائية في بحر إيجه والتي استخدمها مئات الآلاف من المهاجرين عام 2015.
وذكرت منظمة إغاثة غير حكومية في أغسطس آب أن أكثر من عشرة آلاف مهاجر ولاجئ وصلوا إلى اليونان من تركيا في النصف الأول من 2018 عن طريق عبور نهر إيفروس.