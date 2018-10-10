25 مليار يورو دخلت الاتحاد الأوروبي بسبب "التأشيرات الذهبية" خلال العقد الأخير

نشرت كل "منظمة الشفافية الدولية" و"غلوبال ويتنس"، تقريرا حول بيع "التأشيرة الذهبية"، كجزء من الحملة العالمية لمكافحة الفساد، والتي بدأتها منظمة الشفافية الدولية ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد.

وبحسب التقرير، رحب الاتحاد الأوروبي، في السنوات العشر الأخيرة، بأكثر من 6000 مواطنا جديدا، وما يقرب من 100.000 مقيما، من خلال نظام "التأشيرات الذهبية".

وقد منحت إسبانيا والمجر ولاتفيا والبرتغال والمملكة المتحدة أكبر عدد من التأشيرات الذهبية - أكثر من 10 آلاف تأشيرة - للمستثمرين وعائلاتهم، يليها اليونان وقبرص ومالطا.