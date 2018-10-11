زادت سرقات العملات المشفرة عبر القرصنة على بورصات ومنصات التداول إلى 927 مليون دولار في أول تسعة أشهر من العام بزيادة نحو 50 بالمئة عن مستوى 2017 وفقا لتقرير صادر عن شركة سايفر تريس الأمريكية المتخصصة في الأمن الإلكتروني نُشر يوم الأربعاء.
سرقات العملات المشفرة تبلغ مليار دولار في 9 أشهر
سرقات العملات المشفرة تبلغ مليار دولار في 9 أشهر
وأظهر التقرير، الذي يتابع النشاط الإجرامي وغسل الأموال في سوق العملات الرقمية، نموا مطردا في عدد السرقات الأصغر التي في نطاق 20 إلى 60 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 173 مليون دولار في الربع الثالث من العام.
وبلغ إجمالي العملات الرقمية المسروقة في العام 2017 من البورصات 266 مليون دولار فقط وفقا لتقرير سابق من سايفر تريس.
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تظهر البيانات أيضا أن أكبر بورصات العملات الرقمية في العالم من دول تتسم بضعف القواعد التنظيمية المتعلقة بغسل الأموال استخدمت لغسل عملات بتكوين بقيمة 2.5 مليار دولار منذ العام 2009. شمل التقرير أكبر 20 بورصة عملات افتراضية من حيث حجم التداولات.
وامتنع تقرير سايفر تريس عن ذكر أسماء تلك البورصات.