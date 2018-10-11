قالت خدمات الطوارئ إنه تم العثور على شخصين ميتين يوم الخميس في منطقة ضربتها الفيضانات في جزيرة مايوركا الإسبانية ليرتفع عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت الجزيرة السياحية إلى 12 على الأقل.
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات مايوركا الإسبانية إلى 12 قتيلا
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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات مايوركا الإسبانية إلى 12 قتيلا
وذكرت خدمات الطوارئ أنها ما زالت تبحث عن صبي إسباني مفقود.
وقالت خدمات الطوارئ المحلية على تويتر إنه تم انتشال جثتي رجل وامرأة قرب بلدة أرتا في شرق الجزيرة.
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وأظهرت لقطات فيديو رجال الإنقاذ يبحثون وسط المياه والأعشاب، كما أظهرت نجم التنس رفائيل نادال المولود في مايوركا وهو ينظف مبنى في بلدة سانت يورينك من الوحل والماء.