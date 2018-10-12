السيسي: مصر قادرة على هزيمة إسرائيل في أي مواجهة عسكرية مقبلة

في الذكرى الـ 45 لـ #حرب_أكتوبر 1973، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية التي نظمها الجيش المصري بالمناسبة أن اسرائيل اختارت السلام مع مصر ووقف الحرب نتيجة الخسائر الكبيرة التي منيت بها إسرائيل في حرب الاستنزاف و#حرب_أكتوبر 1973.
وتحدث السيسي عن قدرات الجيش المصري مشيرا إلى أن إمكانياته وخبراته تجعله قادرا تحقيق الإنتصارات على الجيش الإسرائيلي في حال حدوث أي مواجهة بين الطرفين.
الرئيس المصري أكد كذلك أن حرب 73، سببت آلاف القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي وأن السلام بالنسبة لإسرائيل كان خيارا استراتيجيا اختارته من أجل وقف الخسائر والأضرار التي لحقت بها وتجنبا لحروب أخرى ضد الجيش المصري. وقال السيسي أنه وبالرغم من الظروف التي كانت تمر بها المنطقة أنذاك، خاض الجيش المصري الحرب ضد إسرائيل من أجل استرجاع أراضيه المسلوبة والدفاع عن كرامته.
كما أشار السيسي إلى أن ما حققه الجيش المصري خلال حرب أكتوبر كان "معجزة" حقيقية لأن ذلك الإنجاز عصف بكل الحسابات العسكرية والسياسية.
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