محكمة مصرية تقضي بإعدام 3 متشددين أدينوا بقتل رجال شرطة

قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة جنايات القاهرة قضت يوم الأحد حضوريا بإعدام ثلاثة أشخاص أدانتهم بتأسيس جماعة متشددة والانتماء لها وبقتل عشرة من رجال الشرطة خلال عامي 2013 و2014.

وأضافت المصادر أن المحكمة عاقبت أربعة متهمين آخرين بالسجن المؤبد، وحكمت بالسجن المشدد لمدة 15 عاما على سبعة متهمين، وبرأت تسعة متهمين في القضية.