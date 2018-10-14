محكمة مصرية تقضي بإعدام 3 متشددين أدينوا بقتل رجال شرطة

قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة جنايات القاهرة قضت يوم الأحد حضوريا بإعدام ثلاثة أشخاص أدانتهم بتأسيس جماعة متشددة والانتماء لها وبقتل عشرة من رجال الشرطة خلال عامي 2013 و2014.
وأضافت المصادر أن المحكمة عاقبت أربعة متهمين آخرين بالسجن المؤبد، وحكمت بالسجن المشدد لمدة 15 عاما على سبعة متهمين، وبرأت تسعة متهمين في القضية.
وشملت الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية، وعددهم 23 شخصا، "إنشاء وتأسيس وإدارة وتولى زعامة" جماعة متشددة تدعى كتائب أنصار الشريعة أو الانضمام لها، وقتل عشرة من رجال الشرطة من بينهم ضابط خلال الفترة من أغسطس آب 2013 وحتى مايو أيار 2014 في محافظات الشرقية وبني سويف والجيزة.
كما تضمن قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية أن الجماعة المتشددة "تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم".
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وقالت المصادر القضائية إن من حق المدانين الطعن على الحكم الصادر يوم الأحد أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.
وكثف متشددون هجماتهم ضد قوات الجيش والشرطة منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
ومنذ عام 2013 أصدرت محاكم الجنايات المصرية مئات من أحكام الإعدام في قضايا تتعلق بالاحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت بعد عزل مرسي، لكن محكمة النقض ألغت أغلبها ولم ينفذ منها سوى عدد قليل.
وتنتقد منظمات حقوق الإنسان الدولية ما تصفها بأحكام الإعدام الجماعية في القضايا ذات البعد السياسي في مصر. وتقول السلطات المصرية إن القضاء نزيه ومستقل.
وقالت وسائل إعلام رسمية الأسبوع الماضي إن محكمة عسكرية قضت يوم الخميس بإعدام 17 شخصا بعد إدانتهم بالضلوع في هجمات بقنابل على ثلاث كنائس وهجوم على الشرطة خلال عامي 2016 و2017 مما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا.
وأعلنت جماعة ولاية سيناء الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن هذه الهجمات. وتنشط هذه الجماعة في مناطق بمحافظة شمال سيناء وبايعت تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014.
وتقول مصر إن القضاء على الإرهاب أولوية لاستعادة الأمن بعد سنوات الاضطراب التي أعقبت انتفاضة 2011. ويقوم الجيش والشرطة بعملية أمنية كبيرة في سيناء منذ فبراير شباط للقضاء على المتشددين.