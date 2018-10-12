قال مسؤولون في قطاع الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت ستة فلسطينيين يوم الجمعة خلال احتجاجات على حدود القطاع.
مقتل 6 فلسطينيين في احتجاجات على حدود قطاع غزة
مقتل 6 فلسطينيين في احتجاجات على حدود قطاع غزة
وقالت إسرائيل إن قواتها أطلقت النار على مجموعة اخترقت السياج الحدودي بقنبلة وهاجمت موقعا للجيش.
ووفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية يرفع قتلى يوم الجمعة عدد من سقطوا من الفلسطينيين منذ بدأت الاحتجاجات الحدودية في 30 مارس آذار إلى مئتي قتيل تقريبا.
وذكر مسعفون في غزة أن هناك نحو 140 مصابا إضافة إلى القتلى الستة يوم الجمعة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن المحتجين وعددهم نحو 14 ألفا كانوا يرشقون القوات الإسرائيلية والسياج الحدودي "بالحجارة والعبوات الناسفة والقنابل الحارقة والقنابل اليدوية".
إقرأ المزيد على يورونيوز:
محكمة إسرائيلية تؤيد منع دخول الطالبة الأمريكية المحتجزة في المطار منذ تسعة أيام
لأنهما يهوديان... إسرائيل تحظر على عضوين من وفد طبي أمريكي دخول غزة
توافق نادر بين الإسرائيليين والفلسطينيين في اليونسكو بشأن القدس والتعليم
وكتب المتحدث العسكري اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس على تويتر قائلا إن مجموعة من المحتجين "فجرت قنبلة في السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة" مما سمح لنحو 20 فردا بالتسلل عبر فجوة.
وأضاف أن نحو خمسة من تلك المجموعة شنوا هجوما منسقا على موقع عسكري داخل إسرائيل وقتلتهم القوات الإسرائيلية.
وتتهم إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتنظيم الاحتجاجات لتوفير ستار لشن هجمات وصرف الانتباه عن الأزمة الاقتصادية في القطاع. وتنفي حماس تلك المزاعم.
وقال اسماعيل هنية زعيم حماس في كلمة لمؤتمر في اسطنبول وجهها من غزة يوم الجمعة إن الحركة تسعى للتوصل لتفاهمات مع عدة أطراف من بينها قطر ومصر والأمم المتحدة. وعبر عن أمله في أن تسفر تلك الجهود عن تهدئة في مقابل رفع الحصار عن القطاع.