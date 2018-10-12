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شاهد: سنجاب يؤخر إقلاع طائرة مدنية في الولايات المتحدة الأميركية لمدة ساعتين

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شاهد: سنجاب يؤخر إقلاع طائرة مدنية في الولايات المتحدة الأميركية لمدة ساعتين

Frontier Airlines
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Cliff
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اضطرت الشرطة في الولايات المتحدة الأميركية إلى إخراج سيّدة من طائرة مدنية كانت تتحضر للإقلاع في رحلة داخلية من مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا إلى كليفلاند.

حدث ذلك يوم الثلاثاء الفائت.

وقالت شركة الخطوط الجوية الأميركية "فرونتيير" إن المرأة أعلمت سابقاً موظفة الحجوزات أنها ستجلب معها إلى الطائرة حيواناً أليفاً، مضيفة أن وجوده برفقتها يعود لأسباب طبية.

وثمة ما يعرف بالإنجليزية "بحيوان الدعم العاطفي" وهو حيوان أليف، يؤمن وجوده شيئاً من الدعم لأصحابه، على ذمة الطب.

غير أنّ المسافرة لم تحدد نوع الحيوان الذي تبيّن أنه... سنجاب.

وتمنع أغلبية شركات الطيران من إدخال القوارض إلى الطائرات بما فيها السناجب.

وعندما اتصلت إحدى المضيفات بشرطة المطار لحل الأزمة، رفضت المرأة الخروج من الطائرة، فما كان من الشرطة إلا أن طلبت من بقية الركاب الخروج إلى حين الانتهاء من التعامل مع السيدة.

وكما تظهر لقطات الفيديو التي صوّرها أحد المسافرين بجواله، نجحت الشرطة الأميركية بإخراج السيدة من الطائرة في نهاية المطاف وسط اعتراض الركاب الغاضبين من التأخير.

وأدى تواجد السنجاب على متن الطائرة إلى تأجيل الرحلة رقم 1612 إلى كليفلاند لمدّة ساعتين.