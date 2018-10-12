يبدو أن مراسلي الطقس المتمرسين مهما بلغت خبرتهم، ليسوا في منأى عن أضرار ومخاطر الطقس ذاته. بينما يقعون في مخاطر ومواقف ترصدها وتوثقها كاميراتهم ذاتها!
شاهد.. لقطات تظهر مراسل NBC ينقذ زميله من إعصار مايكل
شاهد.. لقطات تظهر مراسل NBC ينقذ زميله من إعصار مايكل
جيم كانتور ينقذ زميله كيري ساندرز
مع تحرك العاصفة القاتلة عبر شاطئ بنما في فلوريدا يوم الأربعاء، كان كيري ساندرز الموفد من شبكة "إن بي سي نيوز" للتغطية، يقوم بالنقل التلفزيوني من أمام على الكاميرا، عندما كادت العاصفة أن تطيح به. وحينها - ولحسن الحظ - كان جيم كانتور من قناة "أخبار الطقس" متواجداً بالقرب منه، تدخّل وتمكن من إنقاذه.
في شريط فيديو نشرته شبكة "إن بي سي" على موقع "تويتر"، يمكن رؤية ساندرز وهو يكافح من أجل تثبيت أقدامه في وجه رياح الإعصار العاتية.
ثم من حيث لا نعلم، يظهر كانتور، ويساعد ساندرز على إيجاد طريقه إلى إحدى الدعامات، حتى يتمكن من تثبيت نفسه.
بعد أن هدأت الرياح بشكل طفيف، تمكن ساندرز من الاتجاه إلى بر الأمان، في حين يعود كانتور بشكل مفاجئ إلى العاصفة.
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تظهر اللقطات مدى شراسة الإعصار مايكل من الفئة الرابعة، والذي خلف عشرات القتلى والجرحى، تركت 900000 دون كهرباء، فيما أغرقت الفيضانات ودمرت المباني على طول ولاية فلوريدا.