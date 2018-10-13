تواجه كل من فرنسا وبلجيكا اتهامات بالتلاعب في نتائج مباريات كرة القدم تطال عددا من الأشخاص يعملون في سلك الحكام وفيدرالية البلدان ووكلاء لاعبيين.
تحقيقات في بلجيكا وفرنسا بشأن شبهات بالتحايل والتلاعب بنتائج مباريات كرة القدم
تحقيقات في بلجيكا وفرنسا بشأن شبهات بالتحايل والتلاعب بنتائج مباريات كرة القدم
ففي بلجيكا قال مدعون الجمعة إنهم وجهوا اتهامات إلى 19 شخصا، بينهم حكمان لكرة القدم ووكلاء لاعبين إضافة إلى مدرب كلوب بروج بطل الدوري المحلي، تتعلق بالتحايل أو التلاعب في نتائج مباريات. وأضاف المدعون الإتحاديون أن الجرائم تنوعت بين الانضمام لتنظيم إجرامي وغسل أموال وفساد.
وظل تسعة منهم رهن الاحتجاز منهم الحكم بارت فرتنتن إضافة إلى وكيلي اللاعبين ديان فيلكوفيتش وموجي بيات اللذين اتهما بالتخطيط لإخفاء قيمة المبالغ التي حصلوا عليها هم واللاعبون. ويشارك كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا في المجموعة الأولى مع أتلتيكو مدريد وموناكو وبروسيا دورتموند.
وبعد ثلاثة أشهر من وصول منتخب بلجيكا إلى قبل نهائي كأس العالم، هيمنت الأنباء عن وجود علاقات وثيقة بين وكلاء اللاعبين والمسؤولين والحكام على وسائل الاعلام البلجيكية.
اقرأ أيضا على يورونيوز:
- فيسبوك تكشف عن سرقة بيانات 29 مليون مستخدم لموقعها
- إسرائيل تطلق النار على متظاهرين في غزة وتقتل 7 أشخاص
- شاهد: العثور على حطام 58 سفينة يزخر بالآثار في بحر إيجة في أكبر كشف من نوعه
أما في فرنسا فقد قال مكتب المدعي المختص بالجرائم المالية الجمعة إنه يحقق في شبهة حدوث تلاعب في نتيجة مباراة باريس سان جيرمان أمام رد ستار التي أقيمت في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الثالث من أكتوبر تشرين الأول. وكانت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية نشرت في وقت سابق الجمعة على موقعها الإلكتروني أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لفت انتباه السلطات الفرنسية إلى شبهة احتمال حدوث تلاعب في نتيجة تلك المباراة بناء على معلومة استقاها من "مصدر موثوق".
وقالت ليكيب إن المصدر أبلغ الاتحاد القاري للعبة قبل المباراة أن مسؤولا كبيرا في رد ستار يخطط، بمشاركة عدد من اللاعبين، لوضع رهان بمبلغ يقترب من خمسة ملايين يورو على فوز باريس سان جيرمان بفارق خمسة أهداف. وهذه المعلومة هي التي أدت لفتح التحقيق.
وفاز باريس سان جيرمان على رد ستار بنتيجة 6-1.
وقال مكتب المدعي المالي إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي قصة ليكيب. لكن رد ستار نفى المزاعم التي وردت في تقرير الصحيفة.
وقال رد ستار في بيان "مع بالغ الغضب والاستياء ينفي رد ستار بشدة المزاعم بشأن حدوث تلاعب في نتيجة مباراة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان. كما ينفي بشدة تورط أي مسؤول في النادي في أعمال غير مشروعة.
"قد تلحق مزاعم صحيفة ليكيب ضررا بالغا بسمعة نادينا ولهذا يصر رد ستار على أن يتولى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأيضا السلطات في صربيا وفرنسا التحقيق بشكل كامل في هذه الشبهات للكشف عن الحقيقة". كما نفى باريس سان جيرمان ارتكاب أي مخالفة وقال إن النادي سيتجاوب مع المحققين.