مدرب ليدز مارسيلو بييلسا يعترف بالتجسس على جميع خصوم ناديه

اعترف مارسيلو بييلسا المدرب الأرجنتيني لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم بتجسسه هو ومساعديه على جميع الأندية التي تواجه فريقه بمنافسات دوري الدرجة الأولى (دون الممتاز) الإنكليزي.

وفتحت إدارة الدوري تحقيقاً فيما يعرف حاليا "بفضيحة التجسس" بعد شكوى نادي ديربي كاونتي ضد بييلسا إثر اكتشافهم تجسس أحد مساعدي المدرب السابق لمنتخب الأرجنتين على تدريبات فريقهم قبيل لقاء ديربي وليدز يوم 11 يناير-كانون الثاني.

وقال بييلسا (63 عاماً) إنه سيساعد اللجنة المعنية بالتحقيق عبر إمدادهم بكل المعلومات اللازمة عن طريقة تجسسه على تدريبات الأندية المنافسة.

وأضاف: "في كلمات قليلة يمكنني القول إننا كنا نشاهد جميع الحصص التدريبية لجميع منافسينا قبل مواجهتهم".

وأصر بييلسا على أن ما فعله لا يعد مخالفاً للقانون، مضيفاً بأن جمع المعلومات عن الخصم هو "عمل احترافي".

وكانت إدارة ليدز قد اعتذرت لنادي ديربي عن الواقعة كما ذكّرت بييلسا بشكل رسمي بمبادئ النادي القائمة على "النزاهة والأمانة".

واشتهر بييلسا بتدريبه للأرجنتين وتشيلي وأندية اتليتكو بلباو ومارسيليا قبل قيادته الحالية لليدز يونايتد.

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