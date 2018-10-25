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كأس ليبرتادورس: فوز مضاعف لبوكا جونيورز على بالميراس يحققه بينيديتو

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كأس ليبرتادورس: فوز مضاعف لبوكا جونيورز على بالميراس يحققه بينيديتو

كأس ليبرتادورس: فوز مضاعف لبوكا جونيورز على بالميراس يحققه بينيديتو
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منحت ثنائية داريو بينيديتو في الشوط الثاني فريقه بوكا جونيورز الفوز بنتيجة 2 - 0 في مباراته ضد فريق نادي بالميراس في الدور نصف النهائي من دوري كأس ليبرتادوريس يوم الأربعاء.

,أنقذ حارس مرمى بالميراس ويفيرتون دي شباك مرماه خلال ضربة حرة نفذها لوكاس أولازا في الدقيقة 82 ارتطمت كرتها بالقائم وتحولت لضربة ركنية. وفي الضربة الركنية اللاحقة سجل داريو بينيديتو أول هدفي الشوط الثاني لبوكو جونيورز في مباراتهم ضد بالميراس على ملعب بومبونيرا الشهير.ثم ضاعف بينديتو بعدها بدقائق خمس النتيجة بهدف عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

سيسافر فريق بوكا جونيورز إلى أليانز بارك في ساو باولو بالبرازيل ليشارك في مباراة الإياب يوم الأربعاء 31 من شهر أكتوبر- تشرين الأول الحالي.

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