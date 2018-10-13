شاهد: عشرات الآلاف من المتظاهرين ضد العنصرية واليمين المتطرف

تظاهر عشرات الآلاف في ألمانيا ضد ما أسموه صعود اليمين المتطرف ضد العنصرية واليمين المتطرف وتنامي مشاعر الخوف من الأجانب في واحدة من أكبر المسيرات في البلاد منذ أعوام.

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وقال منظمو المسيرة إن عدد المشاركين تجاوز 242 ألف شخص. وتأتي المظاهرة بعد احتجاجات نظمت خلال الصيف ضد المهاجرين في عدد من المدن بشرق ألمانيا ووسط تنامي شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف قبل الانتخابات المقررة في ولاية بافاريا يوم الأحد.