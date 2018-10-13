شاهد: عشرات الآلاف من المتظاهرين ضد العنصرية واليمين المتطرف

تظاهر عشرات الآلاف في ألمانيا ضد ما أسموه صعود اليمين المتطرف ضد العنصرية واليمين المتطرف وتنامي مشاعر الخوف من الأجانب في واحدة من أكبر المسيرات في البلاد منذ أعوام.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
وزير الداخلية السعودي: اتهامنا بقتل خاشقجي مجرد أكاذيب ومزاعم لا أساس لها
صحيفة: لحظات استجواب وتعذيب وقتل ساعة خاشقجي مسجلة في ساعة أبل الخاصة به
وزير الداخلية السعودي: اتهامنا بقتل خاشقجي مجرد أكاذيب ومزاعم لا أساس لها
وقال منظمو المسيرة إن عدد المشاركين تجاوز 242 ألف شخص. وتأتي المظاهرة بعد احتجاجات نظمت خلال الصيف ضد المهاجرين في عدد من المدن بشرق ألمانيا ووسط تنامي شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف قبل الانتخابات المقررة في ولاية بافاريا يوم الأحد.
ورفض متحدث باسم الشرطة تحديد عدد المشاركين في الاحتجاج الذي نظمه تحالف واسع من جمعيات ونقابات عمال وأحزاب وجماعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية.
ورفع المشاركون في المسيرة لافتات كتب عليها "ابنوا جسورا لا جدرانا" و"متحدون ضد العنصرية" و"متحدون من أجل مجتمع منفتح وحر".
المظاهرات ضمت أناسا من توجهات مختلفة، كجماعات حقوقية تمثل اللاجئين والمثليين والعمال وغيرهم، وبحسب المنظمين فقد ضمت الاحتجاجات حوالي 150 ألف مشارك، وزير الخارجية الألماني هيكو ماس وصف المظاهرة بالإشارة النقدية لعناصر اليمين المتطرف في المجتمع.
وتسبب وصول ما يربو على مليون مهاجر إلى ألمانيا، معظمهم من مناطق الحروب في الشرق الأوسط، في نمو التأييد لحزب البديل المناوئ للهجرة. كما أثر على نفوذ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومكانتها السياسية حتى مع أقرب حلفائها المشاركين معها في الحكومة.