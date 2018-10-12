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الدنمارك تمدد العمل بقيود على الحدود مع ألمانيا لمواجهة خطر الإرهاب

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الدنمارك تمدد العمل بقيود على الحدود مع ألمانيا لمواجهة خطر الإرهاب

الدنمارك تمدد العمل بقيود على الحدود مع ألمانيا لمواجهة خطر الإرهاب
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قالت الحكومة الدنماركية يوم الجمعة إنها قررت تمديد العمل بقيود مؤقتة على الحدود مع ألمانيا لمدة ستة أشهر للمساعدة في مواجهة خطر الإرهاب.

ولا قيود في الظروف العادية على الحدود لأن الدولتين طرفان في اتفاقية شنجن التي تسمح بالتنقل الحر بينهما.

وفرضت الدنمارك القيود في العام 2016 كإجراء طارئ، وهي تعني عمليا زيادة الوجود الشرطي وعمليات التفتيش.

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وقالت وزيرة الهجرة والاندماج إنغر ستويبرغ إن تمديد الإجراءات سيبدأ يوم 12 نوفمبر /تشرين الثاني.

وأضافت في بيان "ما زال هناك تهديد إرهابي خطير ضد الدنمارك وضغط كبير على الحدود الخارجية لأوروبا".