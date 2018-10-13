شاهد: الشرطة الإسبانية تلاحق طائر "إيمو" وناشطون يحتجون بعد موته مُجهداً

أدت مطاردة الشرطة الإسبانية لطائر إيمو في شوارع برشلونة الأربعاء إلى موته نتيجة الاجهاد الشديد.
وكان الطائر قد هرب من مالكه، لتبدأ عملية المطاردة بعد أن تلقت الشرطة بلاغات تفيد بتواجده في شوارع بلدة سات كوغات ديل فاليس، التي تبعد حوالي 12 ميلا شمالي برشلونة.
وتمكن شرطيان دراجان من الإمساك بالإيمو بعد حصره في زاوية الشارع، حيث يظهران في صورة وهما يبتسمان بعد عملية المطاردة الطويلة، لكن صورة ثانية نُشرت للطائر بعدها بقليل يظهر فيها مغطى بينما يقف الضابطان بالقرب منه.
ولم يُعرف المكان الذي هرب منه، ورجحت الشرطة أن يكون لمزرعة قريبة أو حديقة حيوان.
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وطالب ناشطو حقوق الحيوان المجلس المحلي للبلدة بالتحقق مما إذا كان صاحب الطائر يتمتع بالحق القانوني بتربيته.
وطالب أعضاء أحد الأحزاب الناشطة في مجال حقوق الحيوان بتدريب الشرطة المحلية على كيفية الامساك بالحيوانات البرية الهاربة واستعادتها دون تعريضها لأذى.
يذكر أن الإيمو هو من أكبر الطيور في أستراليا والثاني في العالم بعد النعامة، ويمكنه الركض بسرعة 30 ميلا في الساعة.