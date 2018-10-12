فيديو: باميلا أندرسون داخل قفص في باريس دعما لحقوق الحيوانات

انضمت الممثلة الكندية الأمريكية، باميلا أندرسون، إلى جماعات الدفاع عن حقوق الحيوان في العاصمة باريس، الأربعاء، حيث اختارات الوقوف داخل قفص للاحتجاج على حبس الحيوانات داخل أقفاص في المزارع الأوروبية.
النجمة السابقة في فيلم "بايووتش"، تساند حملة أطلقتها منظمة "كومباشن إن وورلد فارمينغ"، بهدف الحصول على مليون توقيع في سبع دول أوروبية، كمحاولة لإنهاء هذه الممارسات.
وقالت أندرسون للصحفيين: "لا أعتقد أن أي حيوان ينتمي إلى قفص من أجل الترفيه أو لما نرتديه أو ما نأكله".
وأضافت: "كل خياراتنا مهمة ويجب أن نكون أكثر وعيا بقراراتنا"، وأردفت: "لدينا طريق طويل لنقطعه".
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"المواطنون الأوروبيون"
وتمثل الحملة جزءا من مبادرة "المواطنين الأوروبيين"، ما يعني أنه إذا تمكنوا من جمع مليون توقيع خلال عام، فسيتعين على المفوضية الأوروبية النظر في هذه القضية.
ويقول المنظمون إنهم يحظون بدعم 140 منظمة، بما في ذلك "مؤسسة بريجيت باردو" و"بيتا".
وتشارك النجمة حاليا في النسخة الفرنسية من البرنامج التلفزيوني "الرقص مع النجوم".