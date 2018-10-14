أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي السبت عن إطلاق أول تشغيل تجريبي لسيارة أجرة ذاتية القيادة في المنطقة خلال معرض جيتكس للتقنية 2018 الذي تحتضنه الإمارة إلى غاية 18 من الشهر الجاري.
دبي تطلق أول اختبار لسيارة أجرة ذاتية القيادة في الشرق الأوسط
دبي تطلق أول اختبار لسيارة أجرة ذاتية القيادة في الشرق الأوسط
المركبة الذاتية القيادة صُممت بالشراكة مع واحة دبي للسيلكون وشركة دي جي وورلد لتطبيقات الروبوتات والذكاء الاصطناعي. وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس الإدارة للمديرين التنفيذيين في هيئة الطرق والمواصلات إنه سيتم اختبار السيارة المستقلة في البداية على طرق مخصصة في واحة دبي للسيليكون بحر الأسبوع.
المركبة جهزت بمعايير عالية من السلامة والأمان من خلال الكاميرات وأجهزة الاستشعار لقراءة حالة الطريق من أجل تسهيل عملية التحكم بها وتجنّب حوادث الاصطدام بأي جسم.
ومن المنتظر أن تكشف كذلك ذات الهيئة الأحد عن عمال النظافة الآليين في محطات مترو دبي، بالإضافة إلى عرض نظام "بوت بوت" الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويستجيب لاستفسارات العملاء باستخدام الاتصالات الذكية.
وفي أغسطس/ آب الماضي قالت هيئة الطرق والمواصلات إنها ستطرح قريبا سيارات ذاتية القيادة خاصة بها على طرق المدينة بعد اعتماد معايير اختبار السيارات الكهربائية والهجينة والقيادة الذاتية التي تضمن للإمارات أن تكون "رائدة" في هذا المجال.
وتسعى دبي لتخصيص 25 في المائة الرحلات للمركبات ذاتية القيادة بحلول العام 2030 في إطار برنامج التعليم الإلكتروني والذكي والتعليم عن بعد التي أطلقها حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد في العام 2016.
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