شاهد: مقتل 22 مهاجرا غير شرعي في تحطم شاحنة في تركيا

لقي 22 شخصا بينهم أطفال حتفهم عندما تحطمت شاحنة تقل مهاجرين غير شرعيين في إقليم إزمير غرب تركيا اليوم الأحد.

وأظهرت صور ولقطات نشرتها الوكالة حطام الشاحنة المكشوفة مقلوبة في قناة مائية تقع أسفل الطريق السريع بنحو عشرين مترا وبدا أن الشاحنة سقطت منه بعد أن صدمت حاجزا.