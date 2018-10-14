شاهد: مقتل 22 مهاجرا غير شرعي في تحطم شاحنة في تركيا

لقي 22 شخصا بينهم أطفال حتفهم عندما تحطمت شاحنة تقل مهاجرين غير شرعيين في إقليم إزمير غرب تركيا اليوم الأحد.
وأظهرت صور ولقطات نشرتها الوكالة حطام الشاحنة المكشوفة مقلوبة في قناة مائية تقع أسفل الطريق السريع بنحو عشرين مترا وبدا أن الشاحنة سقطت منه بعد أن صدمت حاجزا.
ونقلت عربات الإسعاف 13 مصابا إلى مستشفيات قريبة، ومن بينه 9 أطفال. ولم تتضح بعد جنسيات المهاجرين.
وذكرت أن الادعاء بدأ تحقيقا في الحادث مضيفة أنه قد يتم القبض على سائق الشاحنة بعد علاجه في المستشفى.
وذكرت وكالة دمير أورين الخاصة للأنباء أن ركاب الشاحنة من المهاجرين الأجانب وكانوا قد توصلوا لاتفاق مع مهربين لنقلهم بقارب إلى جزيرة ساموس اليونانية التي تقع قبالة الساحل جنوبي إزمير.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
وأصبحت تركيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية لأكثر من مليون مهاجر سلكوا طريق البحر للوصول إلى أوروبا في 2015. ويفر الكثير من المهاجرين هربا من الصراعات والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.
لكن أنقرة أبرمت اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي عام 2016 أدى إلى كبح تدفق المهاجرين بشكل كبير بعد أن لقي المئات حتفهم وهم يعبرون نحو الجزر اليونانية التي تبعد بضعة أميال عن الساحل التركي.
وقالت وكالة دمير أورين إن السائق فقد السيطرة على الشاحنة ما أدى إلى وقوع الحادث في حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش) في منطقة جازيمير التي تقع قرب المطار جنوبي مدينة إزمير.
وقال مراسل لمحطة (سي.إن.إن ترك) من موقع الحادث إن منقذين يعملون لانتشال الجثث وإخراج المصابين المحاصرين تحت الشاحنة.