ومن الخطأ ما كان فأل خير. فريق جبل طارق لكرة القدم يفوز لأول مرة في تاريخه بعد أن عُزف نشيده الوطني خطأ.
فوز تاريخي لمنتخب جبل طارق بعد خطأ في عزف نشيده الوطني
فوز تاريخي لمنتخب جبل طارق بعد خطأ في عزف نشيده الوطني
فاز منتخب جبل طارق بأول مباراة رسمية دولية له بانتصاره 1-صفر على نظيره في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في يريفان يوم السبت بعد أن تم عزف النشيد الوطني لليختنشتاين بالخطأ.
وفاز منتخب جبل طارق على نظيره الأرميني، الذي ضم هنريخ مخيتاريان لاعب أرسنال، بفضل هدف جوزيف شيبولينا في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.
وهذه أول مرة يفوز فيها الضيوف بمباراة غير ودية منذ انضمامهم للاتحاد الأوروبي للعبة في 2013 ورقص اللاعبون من فرط السعادة عقب صفارة النهاية.
لكن الأمسية بدأت بشكل سيئ بالنسبة للفائز عندما تم عزف النشيد الوطني لليختنشتاين بالخطأ قبل انطلاق المباراة ما استدعى نشر اتحاد كرة القدم في جبل طارق لتغريدة غاضبة على تويتر.
وقال "اتحاد كرة القدم في جبل طارق محبط للغاية عند الإشارة لذلك، لكن وقبل مباراة الليلة في دوري الأمم الأوروبية أمام أرمينيا، تم عزف النشيد الوطني لليختنشتاين.
"اعتذر الاتحاد الأرميني لرئيس الوفد الممثل لاتحاد جبل طارق في يريفان على هذا السهو كما صدر إعلان في الملعب الوطني هناك تم من خلاله الاعتذار عن هذا الخطأ".
وبدا أن هذا الخطأ حفز لاعبي جبل طارق ليتماسكوا أمام أصحاب الأرض، والذين كان أفضل إنجازاتهم هو ضياع فرصة تأهلها لبطولة أوروبا 2012، في آخر 40 دقيقة بعد استحواذ الضيوف على الكرة بنسبة 28 في المئة فقط وحاولوا مرتين على المرمى.