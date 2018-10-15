بيعت زجاجة نبيذ فرنسي من نوع روماني كونتي 1945 مقابل مبلغ قياسي جديد قدره 558 ألف دولار في مزاد عقدته دارسوثبيز في نيويورك يوم السبت.
زجاجة نبيذ فرنسي تباع بسعر قياسي تجاوز نصف مليون دولار في مزاد في نيويورك
زجاجة نبيذ فرنسي تباع بسعر قياسي تجاوز نصف مليون دولار في مزاد في نيويورك
الزجاجة هي واحدة من بين 600 فقط أنتجت في عام 1945 قبل إعادة زرع وتأهيل الكروم المنتجة لهذا النوع من النبيذ.
وقالت دار المزادات إن هذه القطعة كانت "نادرة ورائعة"، على الرغم من "الملصقات الملطخة بالرطوبة والملوثة والممزقة والمفقودة جزئيا".
ويعتبر روماني كونتي أحد أشهر منتجي النبيذ في العالم، ويعتبر نبيذه أفضل نبيذ بورغندي فرنسي في السوق. وينتج الكرم، الموجود في كوت دو نوي، عند الطرف الشمالي لمنطقة كوت دور في بورغندي، ما بين 5000 و 6000 زجاجة في المتوسط في العام.
وبعد فترة وجيزة من بيع روماني كونتي، حققت زجاجة أخرى من النبيذ نفسه 496 ألف دولار.
كان التقدير الأولي لسعر زجاجة روماني كونتي من قبل الدار هو 32 ألف دولار، فجاء السعر النهائي أكبر 17 مرة مما توقعته سوثبيز.
وحطم هذا السعر الرقم القياسي السابق لزجاجة نبيذ من شاتو لافيت روتشيلد، بيعت في مزاد في هونغ كونغ بمبلغ 233 ألف دولار في عام 2010.
للمزيد على يورونيوز:
تركوا الغربة وعادوا ليصنعوا النبيذ اللبناني
نبيذ فرنسا: أحمر أو أبيض أو ورديّ أو... أزرق
التغير المناخي يساهم في تطوير صناعة النبيذ البلجيكي!
ومع تحقيق روماني كونتي 1945 رقماً قياسياً بالنسبة للنبيذ، بقي بعيداً عن كونه أغلى السلع التي بيعت السبت فقد بيعت زجاجة ويسكي ماكالان 1926 بمبلغ 843 ألف دولار، وهو أعلى سعر حققته سوذبي لمشروب روحي واحد.
وكان هذا السعر هو الأعلى أيضاً لمشروب روحي بيع في أمريكا الشمالية، لكنه لم يصل إلى رقم قياسي قدره 1.2 مليون دولار حققه مزاد لبونهامز في أدنبره في وقت سابق من هذا الشهر.