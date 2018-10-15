قالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية يوم الاثنين إن رئيس حزب كوريا الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية لي هاي-تشان قال إنه سمع أن البابا يأمل في زيارة كوريا الشمالية في الربيع القادم.
ويقوم الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن بزيارة إلى أوروبا ومن المتوقع أن ينقل إلى الفاتيكان رغبة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الاجتماع مع البابا فرنسيس.
وقال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن هذه الرغبة تم التعبير عنها خلال اجتماع عقد الشهر الماضي.
ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الكوري الجنوبي بالبابا فرنسيس يوم 18 أكتوبر تشرين الأول خلال جولة في أوروبا.
ومن المتوقع أن يزور البابا اليابان العام المقبل.
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