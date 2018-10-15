اختار الإسرائيليون ملكة جمال النساء الناجيات من الهولوكوست في مسابقة نظمت في حيفا وتجرى منذ عام 2012.
شاهد: ملكة جمال الناجيات من الهولوكوست
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شاهد: ملكة جمال الناجيات من الهولوكوست
وفازت في المسابقة الإسرائيلية من أصل بولندي توفا رينغير، التي تبلغ من العمر 93 عاماً وفقدت في معسكر أوشفيتز والديها وجدتها وأخواتها الأربعة.
وعند انطلاق هذه المسابقة قبل ستة أعوام على يد شمعون سيباغ، أثارت المسابقة ردود أفعال متناقضة ومتباينة في صفوف المجتمع الإسرائيلي، إلا أن مؤسسها يرى أن هؤلاء النساء جديرات بالاهتمام والإعجاب، يذكر أن 270 ناجياً من الهولوكوست يعيشون حالياً في إسرائيل.
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