شاهد: سعوديات يتحدين التقاليد ويلعبن رياضة الملاكمة

لاقت رياضة الملاكمة التي تقام في صالة مغلقة بالدمام، في المملكة العربية السعودية إقبالا كبيرا من النساء السعوديات الراغبات في كسر احتكار الرجال لهذه الرياضة التي تتطلب قوة بدنية وعضلات.

مدربة الفريق النسائي، فاطمة النعيم، أشادت بالإصلاحات التي أدخلت على المجتمع في وقت سابق من هذا العام، بدأت من السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات. فقد مرت المرأة السعودية بسنة مليئة بالمفاجآت حيث قام ولي العهد محمد بن سلمان برفع عدد من القيود الأساسية فأصبح يمكن للمرأة الآن حضور مباريات كرة القدم والمشاركة في الرياضة نفسها. كما قدمت الحكومة امتيازات بشأن التعليم البدني للفتيات في العام الماضي وبدأت بالفعل بالسماح بفتح النوادي الرياضية النسائية كجزء من خطة الإصلاحات التي تعرف باسم رؤية 2030 والتي تشدد على ضرورة ضمان "أسلوب حياة صحي ومتوازن" للمواطنين.

وقالت المدربة التي تعمل في صالة ألعاب Studio 55 إنه منذ عامين فقط، كانت التصورات مختلفة للغاية، فلم تكن تتخيل هذا الإقبال الكبير من قبل السعوديات.

وقالت: "عندما بدأنا في تقديم هذا النوع من الرياضة (في صالة الألعاب الرياضية)، كانت نسبة المشاركة ضعيفة للغاية، لأن الاعتقاد السائد أن الملاكمة رياضة مخصصة للذكور فقط".