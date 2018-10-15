القرني والعريفي وهيئة كبار العلماء يغردون حول قضية "خاشقجي"

التفاعل السعودي الشعبي أو شبه الرسمي، مع قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي واتهام المملكة بالوقوف وراء الحادث، ازداد في الأيام الأخيرة، مع الغموض الذي يكتنف القضية، مغردون نشروا هاشتاغ جديد، للتعبير عن تأييد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خاصة وأن بعض وسائل الإعلام توجه في تقاريرها أصابع الاتهام إليه، كونه المسؤول عن اختفاء خاشقجي.

الدكتور عائض القرني، نشر عدة تغريدات، هاجم فيها من يتآمر على المملكة، مشيرا في كلماته إلى أن هؤلاء سيندحرون، مؤكدا أن السعودية لا تفتعل الأزمات ولا تقتات على الدسائس، كونها صاحبة رسالة.