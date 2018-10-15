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مكتب بروكسل

مغربي وكونغولي وتركي يصلون لرئاسة بلديات في منطقة العاصمة بروكسل

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مغربي وكونغولي وتركي يصلون لرئاسة بلديات في منطقة العاصمة بروكسل

Bruxelles - Mont des Arts
@ Copyright :
Jean-Pol GRANDMONT
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يترأس إيمير كير بلدية (سان جوس)، في منطقة العاصمة البلجيكية بروكسل، منذ العام 2012، وكان أول عمدة من أصول أجنبية.

بعد ست سنوات، وصل أحمد لعوج إلى رئاسة بلدية (كويكلبرغ)، فيما ترأس بيير كومباني بلدية (غانشورن)، في المنطقة ذاتها.

بذلك، بات الثلاثة، ذوو الأصول التركية والمغربية والكونغولية، على التوالي، من أهم سكان منطقة بروكسل، بوصولهم لرئاسة البلديات.

بالمقابل، بات المرشح كريستوس دولكيريديس، من أصول يونانية، الأقرب إلى رئاسة بلدية (إكسيل).

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وثمة احتمال وصول خامس من أصول مغربية ليس مستبعدا أيضا، ففي السباق إلى رئاسة بلدية (إيفير)، قام رودي فيرفورت، الذي يتربع على رأس القائمة بعدد الأصوات، بترك مكانه للشخص الثاني في القائمة، هو المغربي رضوان شهيد، المرشح الاشتراكي والحاصل على 1783 صوتا