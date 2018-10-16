قال مسؤول تركي رفيع المستوى لوكالة أسوشييتد برس إن الشرطة التركية عثرت على "دليل مؤكد" خلال تفتيشها للقنصلية السعودية، يظهر أن الكاتب والصحفي جمال خاشقجي قد قتل هناك.
أسوشيتد برس نقلاً عن مسؤولين أتراك: الشرطة تعثر على دليل على مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية
أسوشيتد برس نقلاً عن مسؤولين أتراك: الشرطة تعثر على دليل على مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية
المسؤول لم يذكر مزيداً من التفاصيل حول الدليل الذي تم العثور عليه خلال عملية البحث التي استمرت لساعات داخل مقر البعثة الدبلوماسية. ولم يفصح المسؤول عن هويته لأنه غير مصرح له بالحديث علناً حول التحقيقات.
ويقول مسؤولون أتراك إن عملاء سعوديين قتلوا وقطعوا أوصال الكاتب السعودي المعارض في مقر القنصلية في الثاني من تشرين الأول /أكتوبر.
وكانت المملكة قد وصفت هذه المزاعم في وقت سابق بأن لا أساس لها من الصحة، لكن تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن قرب اعتراف السعودية بمقتل خاشقجي في القنصلية أثناء التحقيق.
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