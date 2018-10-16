ماذا غرد محمد عبده وأحلام وناصر القصبي وبلقيس حول قضية خاشقجي؟

ردود الأفعال تتوالى على قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خاصة مع توجيه الاتهام للسعودية كقيادة، كفاعل رئيسي حول ما يُقال إن خاشقجي قد قتل داخل قنصلية المملكة باسطنبول.
السعوديون تفاعلوا مع الاتهامات، والمواقف بالمجمل كانت تتمحور حول ضرورة التصدي لهذه الهجمة والوقوف وراء القيادة المتمثلة بالملك وولي عهده، فانتشر هاشتاغ كلنا ثقة في محمد بن سلمان، والذي خلق حالة تفاعلية ما بين الناس، والشخصيات العامة كرجال الدين أو الصحفيين، وحتى الفنانين.
فنان العرب محمد عبده، وفي تغريدتين أطلقهما على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيهما، إن عائلة الفنان ترفض التهديدات والإبتزاز والهجمات المغرضة التي تستهدف المملكة وقادتها، وجدد ثقته بالحكومة وقيادتها.
الفنانة اليمنية بلقيس، والتي تمتلك جمهورا واسعا في السعودية والمتزوجة بسعودي، نشرت تغريدتين أيضا، دعت في احداهما بالتوفيق لولاة الأمر، وحماية المملكة من كل مكروه، وطالبت في الثانية توحيد صور "البروفايل" كنوع من التضامن مع المملكة.
الفنانة أحلام، والتي لقيت في مرحلة ما هجوما من السعوديين، لموقفها من الأزمة مع قطر، رغم وجود قاعدة جماهيرية واسعة لها في السعودية، نشرت تغريدة كنوع من الدعم، كتبت فيها بأن من أراد الخير للمملكة فسيلاقي الخير، ومن أراد الشر فالتصدي له سيكون بالقوة.
عبادي الجوهر أيضا وهو مغني سعودي، غرد على هاشتاغ كلنا ثقة في محمد بن سلمان، وكتب:
الفنان رابح صقر أيضا غرد مستخدما نفس الهاشتاغ:
الفنان العراقي ماجد المهندس، والذي قيل أنه حصل على الجنسية السعودية، عبر عن موقفه ضد الاتهامات الموجهة للسعودية وكتب:
وكتب الفنان راشد الماجد أبيات من الشعر كمديح لولي العهد:
الفنان عبد المجيد عبدالله غرد:
المذيع السعودي علي الغفيلي كتب:
مقدمة البرامج السعودية لجين عمران، أعادت تغريدات بيان وزارة الخارجية السعودية عن عزمها الرد على أية عقوبات أو ضغوطات في قضية خاشقجي، وغردت صورة تعبيرية عن التلاحم بين السعوديين:
الممثل الكوميدي ناصر القصبي اكتفى باعادة تغريد ما كتبه الشيخ صالخ المغامسي.