قال يوري أوشاكوف المسؤول في الكرملين يوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي سيناقشان استئناف رحلات الطيران من روسيا إلى منتجعات بالبحر الأحمر في مصر خلال اجتماعهما يوم الأربعاء.
الكرملين: الزعيمان الروسي والمصري سيبحثان استئناف الطيران من روسيا إلى منتجعات البحر الأحمر
الكرملين: الزعيمان الروسي والمصري سيبحثان استئناف الطيران من روسيا إلى منتجعات البحر الأحمر
وأضاف أوشاكوف للصحفيين أن الزعيمين سيبحثان استئناف رحلات الطيران إلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة.
وكانت شركة الطيران الروسية إيروفلوت استأنفت الطيران إلى العاصمة المصرية القاهرة في أبريل نيسان، بعد توقف أكثر من عامين عقب حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة فوق شبه جزيرة سيناء، وقال حينها أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الوزراء الروسي إن على روسيا مراقبة كيفية عمل نظام المراقبة في مطار القاهرة، والتأكد أن كل شيء يعمل كما يلزم بعدها يتخذ القرار ببدء المفاوضات، وأكد أيضاً حينها أن الجانب المصري قام بخطوات جدية من أجل تحسين النظام الأمني.
وكانت طائرة روسية من نوع إيرباص إيه 321، تتبع لشركة متروجت في رحلتها رقم (9268) قد تحطمت يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015، وهي في طريقها من منتجع شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ.
وكان متنها 224 راكب ضمنهم 7 من الطاقم قتلوا جميعاً في الحادثة، عندما تحطمت الطائرة على بعد 100 كيلومتر جنوب مدينة العريش المصرية، وأعلن حينها أعلن ما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، مسؤوليته عن الحادث.
زيارة السيسي
وأشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعلاقات بين بلاده وروسيا في مجال الطاقة النووية والتجارة اليوم الثلاثاء (16 اكتوبر تشرين الأول) في بداية زيارة رسمية لروسيا.
واجتمع السيسي مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف الذي قال إن البلدين سيوقعان اتفاقية مهمة "للشراكة الاستراتيجية".
وألقى الرئيس المصري كلمة أمام البرلمان قال فيها إن "بناء محطة الطاقة النووية بالضبعة التي أثق أنها ستغدو علامة مضيئة أخرى وجديدة في مسيرة التعاون بين البلدين".
واضاف "أود أن أؤكد لكم أن الباب سيبقى مفتوحا أمام المستثمر الروسي للاستفادة من المميزات الكبيرة التي تتيحها السوق المصرية كبوابة تجارية واستثمارية ضخمة للعديد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية".
ويتوجه السيسي لاحقا إلي سوشي حيث يعقد اجتماعا غير رسمي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
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