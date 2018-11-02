شاهد: السيسي يركب دراجة محاطا بحرسه في مدينة شرم الشيخ

الرئيس السيسي يركب دراجة هوائية في إشارة إلى الأمن والأمان والشعب يتساءل "فين البطاطس؟"...
وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مدينة شرم الشيخ السياحية الواقعة على البحر الأحمر قبيل انطلاق منتدى الشباب العالمي الذي من المتوقع أن يبدأ في الرابع من نوفمبر-تشرين الثاني لتستمر فعالياته ثلاثة أيام متتالية.
المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، نشر، على صفحته الرسمية في فيسبوك، مقطع فيديو للرئيس السيسي وهو يتجول في شوارع المدينة السياحية فجرا، محاطا بمجموعة من حرسه الخاص.
الملفت في المقطع هو الشوارع الفارغة تماما من المارة، فما الجدوى من "مبادرة الدراجة السنوية" وهي عادة ما تتم في شوارع فارغة مؤمنة؟ العام الماضي قبيل انطلاق المنتدى قام السيسي بالمبادرة نفسها واختار آنذاك مجموعة من الشباب للتأكيد على رسالة الأمن والأمان. هذا العام اختفى الشباب من المشهد.
نبذة عن منتدى الشباب العالمي
كانت البداية في 25 أبريل 2017، عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم. واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مختلف دول العالم، ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم. هذا العام سيتناول الشباب موضوعات تخص القارة السمراء تحت عنوان "أفريقيا التي نريدها" و"تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في أفريقيا من الحصول على وظائف مناسبة".
أزمة البطاطس في مصر
تجدر الإشارة إلى أن تكلفة تنظيم المؤتمر السنوي لم يكشف عنها، ولكن طبقا لوسائل إعلام محلية، تجاوزت التكلفة الـ12 مليون جنية مصري في الوقت الذي يتزامن فيه المؤتمر مع أزمة جديدة في السلع الغذائية المصرية. فقد اختفت البطاطس (البطاطا) من الأسواق بشكل مفاجئ وحين عاودت الظهور وصل سعر الكيلوغرام الواحد منها 14 جنيها مصريا أي ارتفع سعرها من 4 جنيهات مصرية إلى ما يزيد عن ثلاثة أضعاف.
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