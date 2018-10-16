وفاة بول ألين أحد مؤسسي مايكروسوفت عن عمر 65 عاما

قالت شركة فولكان للاستثمار إن بول ألين أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت توفي يوم الاثنين عن عمر 65 عاما بعد معاناة من أحد أنواع سرطان الغدد الليمفاوية.
وأضافت الشركة التي يملكها ألين في بيان "نشيع اليوم رئيسنا وأستاذنا وصديقنا الذي كانت سنواته الخمس والستين قصيرة للغاية ونقر بشرف العمل إلى جانب شخص حولت حياته العالم".
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بول مؤسس ورئيس شركة فولكان، وهي شركة خاصة لإدارة الأصول، ورئيس مجلس إدارة شركة شارتر للإتصالات، ولديه محافظ استثمار في شركات عقارية وإعلامية وأكثر من 40 شركة تقنية كما يمتلك 3 أندية رياضية وهي سياتل سي هوكس وبورتلاند ترايل بلايزرز وسياتل سوندرز.