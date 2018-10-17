استطلاع: غالبية الأوروبيين يرون أن الاتحاد الأوروبي يسير في "الاتجاه الخاطئ"

يعتقد نصف الأوروبيين بأن الاتحاد الأوروبي يسلك الطريق الخاطئ، بحسب ما أظهر استطلاع نشر الأربعاء. بالمقابل، أعلن الغالبية بأنهم سيصوتون لبقاء بلادهم داخل التكتل لو جرى استفتاء حول الأمر.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه "بارلميتر يوروبميتر" التابع للبرلمان الأوروبي، فإن نسبة الأوربيين الذي يعتقدون أن بلدان الاتحاد تسلك الطريق الخاطئ قد زادت بمعدل 8 في المئة من نيسان/أبريل الماضي.

ويشير التقرير إلى أن هذا يدل على "تحول مفاجئ في التوجهات"، لا سيما مع هبوط المؤشر باستمرار بعد أن وصل ذروته بين شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر عام 2016، بنسبة 54 في المئة.

مقابل ذلك، فإن نسبة الأوروبيين الذي يعتقدون أن الاتحاد يسير في الاتجاه الصحيح هبطت أربعة في المئة لتصبح 28 في المئة منذ نيسان الماضي، وهو أول تراجع خلال ثلاث سنوات.