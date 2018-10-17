طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا في غزة بعد سقوط صاروخ في بئر السبع

قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت أهدافا في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء بعد سقوط صاروخ انطلق من القطاع الساحلي على منزل في مدينة بئر السبع الإسرائيلية.

مسؤول طبي قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة أشخاص نقلوا للمستشفى لإصابتهم بجروح بعد سقوط الصاروخ على المنزل. وقال سكان في قطاع غزة إن الطائرات استهدفت ثلاثة مواقع لكن لم ترد تقارير أولية عن وقوع ضحايا.