أصيب 32 فلسطينياً، برصاص البحرية الإسرائيلية، قبالة شواطئ غزة، خلال احتشادهم يوم الاثنين مع عشرات آخرين، أثناء إبحار مسيرة بحرية تجاه الحدود مع إسرائيل.
رصاص البحرية الإسرائيلية يطال 32 فلسطينياً على شواطئ غزة
رصاص البحرية الإسرائيلية يطال 32 فلسطينياً على شواطئ غزة
وقالت وزارة الصحة في غزة إن "عدد المصابين بالرصاص الحي للجيش الإسرائيلي شمالي القطاع، بلغ 32 فلسطينياً".
وأضاف البيان أن "الإصابات وقعت خلال مشاركة فلسطينيين، في فعالية إطلاق المسيرة البحرية، شمالي القطاع".
ولفت إلى أن "العشرات (لم يحدد عددهم) ممن أصيبوا جراء الاختناق بالغاز والشظايا، جرى علاجهم ميدانياً".
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وكان احتشد عشرات الفلسطينيين قبالة شواطئ شمالي غزة، للمشاركة في إطلاق المسيرة البحرية الـ12 للمطالبة بكسر الحصار.
وأطلقت هيئة "الحراك الوطني لكسر الحصار" هذه المسيرة من شواطئ القطاع تجاه الحدود مع إسرائيل.
وسبق هذه المسيرة 11 أخرى بحرية مشابهة، منذ 29 أيار (مايو) الفائت، بتنظيم من الهيئة ذاتها.
ويعاني قطاع غزة من تردٍ كبير في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، جراء الحصار المستمر منذ 2006، وتعثر جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية.
وفي الأشهر الأخيرة، حذّرت هيئات ومنظمات حقوقية فلسطينية ومؤسسات دولية، بينها الأمم المتحدة، من تفجر الأوضاع الإنسانية بغزة بسبب القيود الإسرائيلية.