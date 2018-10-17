اختفاء خاشقجي: أمريكا لم تتسلم من تركيا أدلة صوتية أو مصورة

قالت سبعة مصادر أمنية أمريكية وأوروبية لرويترز إن تركيا لم تسلم الحكومة الأمريكية أو حلفاء أوروبيين رئيسيين تسجيلات صوتية أو مصورة تردد أن تركيا حصلت عليها بشأن زيارة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، إلى القنصلية السعودية في اسطنبول.

وذكرت أربعة مصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها أنه بعد قرابة أسبوعين من اختفاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول الجاري، جمعت الولايات المتحدة وحلفاؤها بعض المعلومات من خلال مصادرهم ووسائلهم الخاصة والتي تؤكد جزئيا تقارير إخبارية تستند إلى تسريبات لتسجيلات صوتية. وتحدثت المصادر لرويترز أمس الثلاثاء واليوم.