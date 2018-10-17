اختفاء خاشقجي: أمريكا لم تتسلم من تركيا أدلة صوتية أو مصورة

قالت سبعة مصادر أمنية أمريكية وأوروبية لرويترز إن تركيا لم تسلم الحكومة الأمريكية أو حلفاء أوروبيين رئيسيين تسجيلات صوتية أو مصورة تردد أن تركيا حصلت عليها بشأن زيارة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، إلى القنصلية السعودية في اسطنبول.
وذكرت أربعة مصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها أنه بعد قرابة أسبوعين من اختفاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول الجاري، جمعت الولايات المتحدة وحلفاؤها بعض المعلومات من خلال مصادرهم ووسائلهم الخاصة والتي تؤكد جزئيا تقارير إخبارية تستند إلى تسريبات لتسجيلات صوتية. وتحدثت المصادر لرويترز أمس الثلاثاء واليوم.
وكانت صحيفة يني شفق التركية الموالية للحكومة قد نشرت اليوم الأربعاء ما قالت إنها تفاصيل من تسجيلات صوتية تزعم أنها توثق تعذيب واستجواب خاشقجي.
وذكرت الصحيفة أن معذبيه قطعوا أصابعه أثناء الاستجواب وأن خاشقجي قتل في غضون دقائق. وقال التقرير إنه تم فصل الرأس عن الجثة التي قطع القتلة أوصالها.
ونقل تقرير لصحيفة نيويورك تايمز اليوم الأربعاء عن مسؤول تركي كبير تأكيده التفاصيل التي نشرتها الصحيفة التركية. وامتنع مسؤولان
من الحكومة التركية اتصلت بهما رويترز عن تأكيد التقرير.
كانت مصادر تركية قد أبلغت الوكالة في وقت سابق هذا الأسبوع أن السلطات تملك تسجيلا صوتيا يشير إلى أن خاشقجي قتل داخل القنصلية وأن السلطات تطلع دولا منها السعودية والولايات المتحدة عليه.
وقالت المصادر إن إحجام الأتراك عن تسليم أدلة دامغة يقولون إنها توثق مصير خاشقجي دفع المسؤولين الأمنيين الأمريكيين
والأوروبيين إلى استنتاج أن أشد الروايات وحشية بخصوص وفاة خاشقجي دقيقة على الأرجح.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يبدو نقص الأدلة لدى الولايات المتحدة عندما قال اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة
طلبت من تركيا التسجيلات الصوتية أو المصورة التي ربما تتصل بخاشقجي.
وقال "طلبنا الحصول عليه، إن كان موجودا ... لست متأكدا حتى الآن أنه موجود. قد يكون موجودا على الأرجح .. محتمل".
ومضى يقول "سأحصل على تقرير كامل بهذا الشأن من (وزير الخارجية) مايك (بومبيو) عندما يعود... هذا سيكون أول طلب أطلبه".
ومن المقرر أن يعود بومبيو اليوم من رحلة شملت السعودية وتركيا حيث التقى بزعماء البلدين لبحث التقارير بأن خاشقجي قد قتل في
القنصلية السعودية في اسطنبول. وقال بومبيو إنه ينبغي منح السعودية بضعة أيام أخرى لإكمال التحقيق في اختفاء الصحفي الذي كان منتقدا بارزا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وامتنع بومبيو عن التعليق عندما سئل على متن طائرته عما إذا كان قد استمع إلى أي تسجيل صوتي لتعذيب خاشقجي. لكن متحدثة باسمه
قالت لاحقا إنه لم يستمع لشيء.
ونفى السعوديون بشدة تلك المزاعم، لكن وسائل إعلام أمريكية ذكرت أنهم سيعترفون بأنه قتل خطأ أثناء الاستجواب.