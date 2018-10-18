حملة انتخابات الكونغرس النصفية هذا العام هي الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة

تشير توقعات في الولايات المتحدة إلى أن تكاليف حملة انتخابات الكونغرس النصفية هذا العام ستبلغ 5 مليار دولار، ما يجعلها الأعلى كلفة في تاريخ الولايات المتحدة.
وكانت أعلى حملات الكونغرس الانتخابية كلفة سجلت سنة 2016، بمبلغ تجاوز بقليل 4 مليار دولار، تم إنفاقها على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وتشبه نفقات انتخابات سنة 2010 التي افتك خلالها الجمهوريون الأغلبية من أيدي الديمقراطيين، نظيرتها في 2016.
وفي السنة الحالية تم الإنفاق على الانتخابات أكثر من 3.7 مليار دولار إلى حد الآن، اعتمادا على مصادر تمويل من مرشحين وأحزاب ولجان للعمل السياسي وغيرها.
وتشير الاستطلاعات والمعنيون بجمع التبرعات إلى أن الناخبين في كلا الحزبين يدفعهم حافز قوي. ولوحظ خاصة تدفق تبرعات إلى المرشحين الديمقراطيين، يأمل معها الحزب في الفوز بأغلبية مقاعد مجلس النواب.
وتجرى المنافسة في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، على 35 مقعد من أصل 100 في مجلس الشيوخ، و440 مقعد في مجلس النواب، والاقتراع على حكام 36 ولاية وثلاثة أقاليم، إضافة إلى مقاعد محلية.
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