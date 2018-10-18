شاهد: الشرطة الإسبانية تلقي القبض على عصابة لتهريب المخدرات قادمة من المغرب

قام الحرس المدني الإسباني بمداهمة زورق محمل بالحشيش دخل إلى المياه الإقليمية البحرية عبر مضيق جبل طارق قادما من المغرب.
واعتقلت عناصر مكافحة المخدرات التابعة للحرس المدني الإسباني ثلاثة أشخاص بتهمة تجارة المخدرات. ولم تذكر الشرطة الإسبانية التي نشرت هذا المقطع المصور جنسيات التجار الذي اعتقلوا صباح الخميس.
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خطة التجار كانت الدخول إلى مقاطعة كاديز في إسبانيا لتسليم الحشيش إلى قوارب أخرى لتقوم بنقلها إلى بائعين يجوبون المناطق الترفيهية المكتظة بالشباب. زعيم الشبكة، له سوابق جنائية في السجون، وهو معروف في عالم تهريب المخدرات في سانلوكار دي باراميدا (قادس) وحاول استعادة نشاطاته هذه المرة عن طريق إدخال المخدرات إلى إسبانيا من المغرب بطريقة أكثرسرية واحترافية.
وبعد التحقيق مع الموقوفين، أصدرت الشرطة بيانا جاء فيه، أنها تمكنت أيضا من إلقاء القبض على 14 شخصا تابعين لهذه الشبكة.
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