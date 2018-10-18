القمة العالمية للروبوت في طوكيو تسعى لحل أزمة نقص اليد العاملة في اليابان

افتتح هذا الأسبوع معرض القمة العالمية للروبوتات أمام الجمهور بالعاصمة اليابانية طوكيو حيث يركز على سد الفجوة التي تعاني منها اليابان بسبب نقص الأيدي العاملة من خلال إحلال الروبوتات محل العمال في العديد من الصناعات.
أكثر من تسعين شركة يابانية وأجنبية استعرضت إمكاناتها التكنولوجية هنا في القمة العالمية للروبوتات التي تضم فعاليتين، الأولى هي معرض الروبوتات والتقنيات الآلية المتميزة، ويقدم هذا المعرض لمحة عن الروبوتات العاملة في الوقت الحاضر وفي المستقبل. والفعالية الثانية هي التحدي العالمي لتصميم الروبوتات، حيث يقوم المطورون بإحضار روبوتاتهم والاشتراك بمسابقة كبيرة في التقنية والأداء.
المعرض يركز هذا العام على حل مشكلة نقص الأيدي العاملة التي تعاني منها اليابان. وتشارك خلال المعرض ثلاث وعشرون مجموعة في مسابقة الروبوتات القادرة على تأدية الخدمات.
ويقول ناويا أوشي مدير تطوير المشروعات بمؤسسة أومرون للربوتات إن الإتجاه الأكبر والأحدث في عالم الروبوتات هو سد الفجوة الناجمة عن نقص العمالة في اليابان من خلال إحلال الروبوتات محل العمال في العديد من الصناعات.
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وتسعى اليابان لإيجاد حلول لتناقص أعداد الموظفين والعمال في مختلف المؤسسات في الوقت الذي يقترب فيه الكثير من سكان اليابان من سن الشيخوخة.
ويكمن أحد هذه الحلول في الضغط الذي يمارسه رئيس الوزراء شينزو آبي لإدراج المزيد من النساء ضمن القوة العاملة في اليابان. وعلى الرغم من ذلك تتوقع الحكومة انخفاض عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 ، 64 عاما من 76 مليونا عام 2017 إلى 45 مليونا في عام 2065.