القمة العالمية للروبوت في طوكيو تسعى لحل أزمة نقص اليد العاملة في اليابان

افتتح هذا الأسبوع معرض القمة العالمية للروبوتات أمام الجمهور بالعاصمة اليابانية طوكيو حيث يركز على سد الفجوة التي تعاني منها اليابان بسبب نقص الأيدي العاملة من خلال إحلال الروبوتات محل العمال في العديد من الصناعات.

أكثر من تسعين شركة يابانية وأجنبية استعرضت إمكاناتها التكنولوجية هنا في القمة العالمية للروبوتات التي تضم فعاليتين، الأولى هي معرض الروبوتات والتقنيات الآلية المتميزة، ويقدم هذا المعرض لمحة عن الروبوتات العاملة في الوقت الحاضر وفي المستقبل. والفعالية الثانية هي التحدي العالمي لتصميم الروبوتات، حيث يقوم المطورون بإحضار روبوتاتهم والاشتراك بمسابقة كبيرة في التقنية والأداء.