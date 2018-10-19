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أجهزة أمنية أمريكية: روسيا والصين وإيران تحاول التدخل في انتخابات الكونجرس

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أجهزة أمنية أمريكية: روسيا والصين وإيران تحاول التدخل في انتخابات الكونجرس

أجهزة أمنية أمريكية: روسيا والصين وإيران تحاول التدخل في انتخابات الكونجرس
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رويترز
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قالت أجهزة أمنية ومخابراتية أمريكية يوم الجمعة إنها ما زالت قلقة من محاولات روسيا والصين وإيران وجماعات أجنبية التدخل في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي تجرى الشهر المقبل والانتخابات الرئاسية في 2020.

وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووزارة الأمن الداخلي إنه ليس هناك أدلة على أن أي جهة وصلت بتدخلها لدرجة منع التصويت أو تغيير النتائج.

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وأضافت الأجهزة الأمنية في بيان مشترك أن بعض حكومات الولايات والحكومات المحلية التي تدير مراكز تصويت أبلغت عن محاولات لاختراق شبكاتها لكن مسؤولين تمكنوا من "منع الاختراق أو الإسراع بالحد من أثر تلك المحاولات".