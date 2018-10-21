قالت فرقة إطفاء إسبانية إنها عثرت على جثة أحد رجالها الأحد في إقليم ملقة بجنوب البلاد بعد ليلة شهدت هطول أمطار غزيرة أجبرت مئات الناس على مغادرة منازلهم. وفي بلدة كامبيوس دفعت مياه السيول السيارات في الشوارع ثم تركتها محطمة بعد انحسارها.
مقتل رجل إطفاء جرفته السيول في جنوب إسبانيا
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مقتل رجل إطفاء جرفته السيول في جنوب إسبانيا
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وقالت وزارة البيئة في حكومة ملقة إن منسوب المياه بلغ 40 سنتيمترا بعد هطول الأمطار لمدة 24 ساعة في أرداليس فحسب وهي بلدة واقعة على بعد نحو 62 كيلومترا من مدينة ملقة.
وقالت فرقة الإطفاء على حسابها بتويتر إن رجل الإطفاء خوسيه خيل اختفى مع اثنين آخرين بعد انقلاب شاحنة كانت تقلهم. وأضافت أن رفيقي خيل جرى إنقاذهما أما هو فقد عُثر على جثته لاحقا.
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