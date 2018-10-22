مهرجان لوميير للأفلام فرصة للسينما الأوروبية لاستعادة مكانتها العالمية

يعتبر مهرجان لوميير للأفلام الكلاسيكية في فرنسا واحدا من أهم الفعاليات السينمائية من نوعها عالميا، وهو اليوم يحتفل بدورته العاشرة مستقطبا نجوما ومشاهير من كافة أنحاء العالم.

ويقام المهرجان في مدينة ليون الفرنسية، في نفس المكان الذي أدار فيه الأخوان لوميير يدويا أولى الكاميرات السينمائية، وأُسرت على إثرها عيون وقلوب الملايين حول العالم. لكن السينما الفرنسية تعاني اليوم تراجعا عالميا ملحوظا بسبب المنافسة الأمريكية من جهة وهيمنة سوق الإنتاج الرقمي من جهة أخرى.

تأسس المهرجان عام 2009 من قبل معهد لوميير، وأصبح أحد أكبر المهرجانات الدولية المختصة بالسينما الكلاسيكية. يحتفل خلاله العالم السينمائي بحيوية وذاكرة الفيلم، ويأخذ رحلة معاصرة من خلال أعمال الماضي (أفلام تم ترميمها أو استرجاع الأحداث، والتشجيع ...). وينتشر المهرجان عبر ليون والمنطقة المحيطة بها بفضل جميع دور السينما المشاركة، ليصل إلى جمهور واسع.