شارك ثلاثون بطلا في القفز من المحترفين من 13 دولة ومنطقة في بطولة قاعدة القفز الدولية في الصين.
شاهد: الصين تحتضن بطولة العالم في رياضة قاعدة القفز
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شاهد: الصين تحتضن بطولة العالم في رياضة قاعدة القفز
وانطلقت البطولة في مدينة أنشون، جنوب غرب البلاد في مقاطعة جيزوه، بمشاركة أشخاص من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا وفرنسا والمجر وهولندا.
وقد جرت المسابقة على جسر نهر بالينغ، على ارتفاع 375 متراً فوق النهر.
وتطورت البطولة لتصبح واحدة من أكثر تحديات قفز القاعدة احترافاً في العالم وعقدت لأول مرة في العام 2012.
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