فرنسا تقوم بسادس إخلاء خلال خمسة أشهر لمخيم غراند سينت للمهاجرين
قامت فرنسا بإخلاء مخيم للمهاجرين في عملية هي الثالثة من نوعها منذ بداية شهر أيلول/ سبتمبر، والسادسة في خمسة أشهر.
ففي 28 أيلول/ سبتمبر تم إيواء 271 شخصاً، معظمهم من العائلات والأشخاص الضعفاء، أما في 6 أيلول/ سبتمبر فتم إجلاء 550 مهاجرًا، حوالي ثلثهم من العائلات.
واليوم في غراند سينت، تم إجلاء 1800 مهاجر من مخيم بيتوك لتكون العملية الثالثة في أقل من شهرين.
وقد جرت العملية بوجود ما يقرب من 700 من قوات الشرطة و تم إطلاقها في الساعة 8 صباحاً، بهدف إجلاء 1800 مهاجر وإيجاد أماكن إقامة لهم.