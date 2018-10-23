الممثلة الأمريكية جين فوندا تحصل على جائزة مهرجان لوميير السنيمائي

تميزاليوم الختامي من مهرجان لوميير السنيمائي للأفلام الكلاسيكية في دورته العاشرة الذي أقيم بمدينة ليون الفرنسية بتكريم الممثلة والمنتجة الأمريكية جين فوندا، حيث كانت نجمة اليوم الختامي.

ونالت الممثلة الشهيرة الحائزة على جوائز أوسكار جائزة لوميير، خلفا للمخرج الصيني وونغ كار-واي الحاصل عليها العام 2017.

وخصص مهرجان لومييرالذي أطلق لأول مرة عام 2009، بمبادرة من مؤسسة لومييرن حيزا كبيرا لأفلام نجمة الأفلام الكلاسيكية الأمريكية.

جان فوندا تحصل على جائزة مهرجان لوميير السنيمائي

حصلت الممثلة والناشطة جين فوندا على جائزة لوميير المرموقة في مهرجان لومييرالسينمائي. فوندا المعروفة بمعارضتها لحرب الفيتنام خلال التكريم غنت للحاضرين أغنية كان يغنيها جنود تركوا الجيش.

ورغم حضور الكثير من المشاهير والأسماء الكبيرة في عالم السنيما، إلا أن المهرجان يأخذ كل سنة طابعا شعبيا، لأن الجمهور هو من يكون في صميم أسبوع عروض الأفلام في ليون، المدينة الفرنسية التي تعتبر كمهد للسينما.