السرعة الفائقة كانت السبب بخروج قطار المغرب عن مساره ومقتل 7 من ركابه

القطار الذي خرج عن القضبان في المغرب في 16 أكتوبر تشرين الأول في حادث أسفر عن سقوط سبعة قتلى على الأقل كان يتحرك بسرعة تفوق مثلي الحد المسموح به عندما انحرف عن مساره.
ووقع الحادث، الذي أصيب فيه 125 راكبا آخرين، ببوقنادل قرب العاصمة الرباط. وتم القبض على السائق.
وجاء في بيان للوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية في سلا قرب العاصمة الرباط إن القطار كان يسير بسرعة بلغت 158 كيلومترا في الساعة بدلا من 60 كيلومترا في الساعة المسموح بها.
وخرج القطار عن مساره قرب بلدة سيدي بوقنادل يوم الثلاثاء الماضي، على الخط الساحلي المزدحم الذي يربط العاصمة بالمركز التجاري الدار البيضاء، وانقلبت عربة واحدة على الأقل من عربات القطار.
وأشار البيان أيضا إلى اعتقال سائق القطار للمحاكمة وإحالته للمحاكمة بتهمة الجنح والقتل الخطأ. وقد تصل عقوبة القتل الخطأ في القانون الجنائي المغربي إلى السجن خمس سنوات.
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