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المغرب

مقتل 6 على الأقل وإصابة العشرات في خروج قطار عن القضبان بالمغرب

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مقتل 6 على الأقل وإصابة العشرات في خروج قطار عن القضبان بالمغرب

مقتل 6 على الأقل وإصابة العشرات في خروج قطار عن القضبان بالمغرب
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Soufiane Samii@
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قال مسؤول بالسكك الحديدية في المغرب إن حوالي 10 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب عشرات في خروج قطار عن القضبان قرب الرباط يوم الثلاثاء.

ووقع الحادث في سيدي بوقنادل القريبة من العاصمة الرباط.

وأصدر الملك محمد السادس تعليمات لوزير الداخلية ووزير النقل بالتوجه إلى موقع الحادث لمعاينة الأضرار، والوقوف على حال المصابين، ونقلهم لتلقي العلاج بالمستشفى العسكري محمد الخامس في الرباط.

ونشرت وكالة المغرب العربي للأنباء نص البيان الذي أصدره الديوان الملكي، بعد الحادث، جاء فيه أن الملك سيتكفل بكافة تكاليف العلاج، أو الدفن ، معربا عن تعازيه الحارة، ومواساته الصادقة لأسر الضحايا.

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