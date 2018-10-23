أعلنت وكالة الأنباء السعودية قيام المملكة، والولايات المتحدة الأمريكية وهما الرئيسان المشتركان لمركز استهداف تمويل الإرهاب، إضافة إلى البحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر وهم الدول الأعضاء في المركز بإدراج تسعة أفراد مرتبطين بطالبان من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيين.
السعودية والبحرين تدرجان الحرس الثوري الإيراني وقاسم سليماني على قائمة الإرهاب
السعودية والبحرين تدرجان الحرس الثوري الإيراني وقاسم سليماني على قائمة الإرهاب
في حين قامت كل من السعودية والبحرين بإدراج أربعة أسماء، سبق أن قامت وزارة الخزانة الأمريكية بإدراجها على الائحة أيضاً، تقوم بتقديم الرعاية والدعم المالي والمادي للأنشطة الإيرانية في المنطقة بحسب ما ذكرت الوكالة، من ضمنهم الحرس الثوري الإيراني وقاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.
وبهذا الإجراء يتم تجميد جميع الأصول والممتلكات والعوائد المرتبطة بتلك الأسماء في الدول التي صنفتها، ويحظر التعامل معهم من قبل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في الدول الأعضاء بمركز استهداف تمويل الإرهاب.
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