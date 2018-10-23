مجلس الوزراء السعودي يعد بمحاسبة المقصرين بقضية مقتل خاشقجي

قال مجلس الوزراء السعودي بعد اجتماع رأسه الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء إن السعودية ستحاسب المقصرين، كائنين من كانوا، في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وجاء في نص قرارات الاجتماع الذي بثته قناة الإخبارية التلفزيونية أن الملك سلمان بن عبد العزيز أطلع مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها اليوم في الرياض على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونتائج مباحثاته مع رئيسة الوزراء ووزيرة الدفاع في بنغلادش حسينة واجد ورئيس وزراء باكستان عمران خان، وفحوى الرسالة التي تسلمها من الرئيس جواو لورانسو رئيس جمهورية أنجولا.

وجاء في النص ’’شدد مجلس الوزراء على أن المملكة تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة، ترتكز دعائمه على إحقاق الحق وإرساء دعائم العدالة ومعاييرها وترسيخ أسسها مؤكدا أن التوجهات والأوامر الملكية الكريمة على إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي وما اتخذته المملكة من اجراءات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المقصر كائنا من كان لتجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة أبناء الوطن وتعكس عزمها على ألا تقف الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك‘‘.